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الخليج - عبدالرحمن الشهري
أصدر وزير التعليم، الدكتور حمد أحمد آل الشيخ ، اليوم، قراراً بتمديد تكليف الدكتور أحمد بن خضران العمري ، مديرا عاما للتعليم بمحافظة وادي الدواسر .
ورفع “العمري” شكره وتقديره لوزير التعليم على ثقته، مؤكدا أن ذلك سيكون حافزا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين، والمليك والوطن.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم يمدد تكليف “العمري” مديراً عاماً للتعليم بوادي الدواسر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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