وزير التعليم يمدد تكليف “العمري” مديراً عاماً للتعليم بوادي الدواسر

الخليج - عبدالرحمن الشهري

أصدر وزير التعليم، الدكتور حمد أحمد آل الشيخ ، اليوم، قراراً بتمديد تكليف الدكتور أحمد بن خضران العمري ، مديرا عاما للتعليم بمحافظة وادي الدواسر .

ورفع “العمري” شكره وتقديره لوزير التعليم على ثقته، مؤكدا أن ذلك سيكون حافزا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين، والمليك والوطن.