الاتحاد الاسباني يكشف تفاصيل #السوبر_الاسباني

لاول مرة في تاريخ مسابقة ​السوبر الاسباني​ أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن تفاصيل مواجهات البطولة التي ستضم 4 فرق.

البيان الرسمي للاتحاد اكد ان البطولة ستقام في كانون الثاني 2020 بلقاءي نصف النهائي ثم يلتقي الفائزان في المباراة النهائية.

ويشارك في البطولة كل من ​برشلونة​ بطل الليغا و​فالنسيا​ كبطل الكأس وأتليتكو مدريد وصيف الليغا و​ريال مدريد​ صاحب المركز الثالث.

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مباراتي النصف نهائي في 8 كانون الثاني فالنسيا يواجه ​اتلتيكو مدريد​ ونصف النهائي الثاني في 9 من نفس الشهر برشلونة وريال مدريد بينما اللقاء النهائي في 12 كانون الثاني عام 2020.