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الاتحاد الاسباني يكشف تفاصيل #السوبر_الاسباني
صحيفة الخليج الإلكترونية
لاول مرة في تاريخ مسابقة السوبر الاسباني أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن تفاصيل مواجهات البطولة التي ستضم 4 فرق.
البيان الرسمي للاتحاد اكد ان البطولة ستقام في كانون الثاني 2020 بلقاءي نصف النهائي ثم يلتقي الفائزان في المباراة النهائية.
ويشارك في البطولة كل من برشلونة بطل الليغا وفالنسيا كبطل الكأس وأتليتكو مدريد وصيف الليغا وريال مدريد صاحب المركز الثالث.
مباراتي النصف نهائي في 8 كانون الثاني فالنسيا يواجه اتلتيكو مدريد ونصف النهائي الثاني في 9 من نفس الشهر برشلونة وريال مدريد بينما اللقاء النهائي في 12 كانون الثاني عام 2020.
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