كأس العالم للشباب : انتصار اول لـ #لولايات المتحدة وثان لـ #نيوزيلندا

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صحيفة الخليج الإلكترونية
عوض المنتخب الاميركي للشباب خسارته الاولى في كأس العالم للشباب تحت 20 سنة امام منتخب اوكرانيا وهزم منتخب نيجيريا العنيد بنتيجة 2 – 0 لحساب الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في البطولة.
هذا الفوز وانتصار اوكرانيا على قطر عقد من مامورية الفريق العربي في الجولة الاخيرة حيث سيواجه المنتخب الاميركي الذي ستكون عينه على حصد النقاط الثلاث للمنافسة على بطاقة التاهل عن المجموعة.
وفي لقاء اخر لحساب المجموعة الثالثة تابع المنتخب النيوزيلندي بطولته الناجحة وهزم منتخب النروج بنتيجة 2 – 0 ليرفع رصيده الى 6 نقاط في صدارة المجموعة مع منتخب اوروغواي وسيجمع اللقاء الاخير بين الطرفين لمعرفة هوية متصدر المجموعة.
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