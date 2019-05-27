مونديال الشباب : هزيمة جديدة لـ #قطر أمام #أوكرانيا.. و #أوروجواي تحلق في الصدارة

تلقى منتخب قطر، هزيمة جديدة في كأس العالم للشباب 2019 ببولندا، بسقوطه بهدف مقابل لا شيء أمام أوكرانيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وبهذه النتيجة، تجمد منتخب قطر، في المركز الأخير بالمجموعة الرابعة، بدون أي نقاط، بينما ارتقت أوكرانيا، إلى الصدارة، بـ6 نقاط كاملة.

وبعد شوط أول سلبي، نجح منتخب أوكرانيا، في تسجيل هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 59، عن طريق دينيس بوبوف.

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وفي مباراة أخرى، حقق منتخب أوروجواي، فوزًا مقنعًا بهدفين مقابل لا شيء على الهندوراس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة.

وارتقى منتخب أوروجواي، إلى صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بينما تجمد الهندوراس، في القاع، بدون أي نقاط.

وجاءت أهداف أوروجواي، بالتساوي بين الشوطين، حيث أحرز نيكولاس أسيفيدو الأول في الدقيقة 41، والنجم أوليفا في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

وتنص قوانين كأس العالم للشباب، على تأهل الأول والثاني من كل مجموعة، إلى دور الــ16، مع صعود أفضل 4 منتخبات أصحاب الترتيب الثالث.