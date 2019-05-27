لامبارد يفجر مفاجأة جديدة بشأن تدريب #تشيلسي

صحيفة الخليج الإلكترونية

كشف فرانك لامبارد المدير الفني لفريق ديربي كاونتي، حقيقه التقارير التي تربطه بالانتقال لتولي تدريب تشيلسي بداية من الموسم المقبل، خلفا للإيطالي ماوريسيو ساري.

وفشل لامبارد في قيادة ديربي كاونتي لبلوغ الدوري الإنجليزي، بعد الخسارة أمام أستون فيلا (2-1) مساء اليوم في نهائي مرحلة البلاي أوف.

وقال لامبارد في تصريحات عقب المباراة: “بالنسبة لي أنا غير مهتم بالتكهنات، وليس من المرجح أن أغادر ديربي كاونتي بعد الهزيمة اليوم”.

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وأضاف: “ساجتمع مع إدارة النادي في المقبلة، ولكن لدي عقد لمدة عامين هنا، وعلينا الانتظار لمعرفة ماذا سيحدث”.

وأكدت تقارير بريطانية أن إدارة تشيلسي، بقيادة رومان إبراموفيتش، قررت الإطاحة بالإيطالي ماوريسيو ساري، عقب خوض نهائي الدوري الأوروبي.

وسيخوض ساري مع تشيلسي نهائي مسابقة الدوري الأوروبي يوم الأربعاء المقبل ضد آرسنال، في مدينة باكو عاصمة أذربيجان.