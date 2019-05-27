في مناطق #المملكة.. 13.476 خاتماً لكتاب الله في جمعيات #تحفيظ_القرآن_الكريم

الخليج - واس

بلغ عدد الخاتمين للقرآن الكريم من البنين والبنات في جميعات تحفيظ القرآن الكريم في مختلف مناطق المملكة (13.476) حافظاً وحافظة خلال الفترة من السابع عشر من شهر رمضان 1439هـ وحتى السابع عشر من رمضان الحالي 1440، في حلقات التحفيظ القرآن الكريم في المساجد والجوامع, والسجون ودور الملاحظة والدفاع المدني في مختلف مناطق المملكة .

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جاء ذلك في تقرير صادر عن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في وكالة الدعوة والإرشاد، والإدارة العامة للجميعات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بهذا الشأن، أوضح أن عدد الخاتمين في حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المساجد والجوامع بمنطقة الرياض بلغ من الذكور (647)، ومن الإناث (1058)، وفي مكة المكرمة من الذكور (2064) ومن الإناث (1809)، وفي المدينة المنورة من الذكور (144)، ومن الإناث (196)، وفي القصيم (431) من الذكور، ومن الإناث (382)، وفي المنطقة الشرقية (315)، وفي عسير (456) ومن الإناث، وفي تبوك (50) من الذكور، ومن الإناث (183)، وفي حائل (68) من الذكور، ومن الإناث (46)، وفي الحدود الشمالية (56) من الذكور، ومن الإناث (97)، وفي جازان (771) من الذكور، ومن الإناث (384)، ومن نجران (33) من الذكور، ومن الإناث (78)، وفي الباحة (89) من الذكور، ومن الإناث (163)، ومن الجوف من الذكور (74) من الذكور، ومن الإناث (71).

وأشار التقرير أن إجمالي الدعم المالي المقدم للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بلغ (23.087794) في ثلاثة عشر منطقة من مناطق المملكة.