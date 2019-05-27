شكرا لقرائتكم خبر عن «Ego» ساعة ذكية لعشاق الرياضة من «لينوفو».. تعرف على مواصفاتها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت شركة لينوفو النقاب عن الساعة الذكية Ego الجديدة، التي تخاطب عشاق الرياضة بمواصفات قياسية.

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وقالت الشركة الصينية إن ساعتها الجديدة تقاوم الماء على عمق 50 متراً، فضلاً عن المزايا المتعلقة باللياقة البدنية مثل قياس معدل ضربات القلب، وتتبع الأنشطة، والخطوات، ومراقبة سلوكيات النوم.

وتتوافق الساعة الذكية Ego مع الهواتف المزودة بنظامي التشغيل جوجل أندرويد، وأبل آي أو إس، وتتم عملية التوصيل بواسطة تقنية البلوتوث 4.0. وتعرض إشعارات للمكالمات الواردة، والرسائل، ورسائل البريد الإلكتروني، وشبكات التواصل الاجتماعي.

وتشتمل الساعة على شاشة قياس 1.6 بوصة مضادة للانعكاسات مع زر إضاءة، وتأتي بسوار من المطاط مع كابل شاحن مغناطيسي، وتكفي شحنة البطارية للعمل 20 يوماً.