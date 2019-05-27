شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة العلامة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد.. والصلاة عليه غداً بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تُوفي العلامة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد، اليوم الاثنين، ومن المقرر أن يُصلى عليه غداً الثلاثاء في جامع الملك خالد في أم الحمام الرياض.

ويُعد الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد واحداً من الفقهاء السعوديين، وتخرج على يديه معظم مشايخ المملكة.

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ودرس “الحمد” في كلية الشريعة بالأزهر، ثم عمل مدرساً في مصر لمدة 10 سنوات، ثم عُين مدرساً في معهد بريدة العلمي بعد انتقاله إلى السعودية، ثم مدرساً بكليتي الشريعة واللغة العربية في الرياض.

وانتقل إلى المدينة المنورة ودرس في الجامعة الإسلامية عام 1382 هـ، وأمَّ المصلين بالمسجد النبوي في شهر رمضان في صلاة التهجد عام 1406 هـ وعام 1408 هـ، ودرس بالمسجد النبوي تفسير القرآن العظيم لمدة 14 عاماً.