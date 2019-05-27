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فيديو متداول.. مصادر تكشف حقيقة ارتداء «امرأة أجنبية» لبس الإحرام أثناء الطواف

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محمد النحاس 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفت مصادر صحة المعلومات المتداولة بشأن مقطع فيديو، قال متناقلوه إنه لسيدة أجنبية ترتدي إحراماً أثناء الطواف داخل المسجد الحرام.

وأوضحت المصادر أن أفراد القوات الخاصة لأمن المسجد الحرام اشتبهوا في المعتمر مساء أمس الأول السبت، بسبب طول شعره وملامحه، لكن بعد الكشف عن هويته والتحقق من الأمر اتضح أنه رجل في العقد الخامس من العمر، ومن جنسية آسيوية.

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وكان متناقلو المقطع ذكروا أن من ظهر في الفيديو امرأة من جنسية هندية، وربما لا تعرف الكثير عن مناسك الحج فارتدت الإحرام مثل الرجال.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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