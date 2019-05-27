شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو متداول.. مصادر تكشف حقيقة ارتداء «امرأة أجنبية» لبس الإحرام أثناء الطواف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفت مصادر صحة المعلومات المتداولة بشأن مقطع فيديو، قال متناقلوه إنه لسيدة أجنبية ترتدي إحراماً أثناء الطواف داخل المسجد الحرام.

وأوضحت المصادر أن أفراد القوات الخاصة لأمن المسجد الحرام اشتبهوا في المعتمر مساء أمس الأول السبت، بسبب طول شعره وملامحه، لكن بعد الكشف عن هويته والتحقق من الأمر اتضح أنه رجل في العقد الخامس من العمر، ومن جنسية آسيوية.

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وكان متناقلو المقطع ذكروا أن من ظهر في الفيديو امرأة من جنسية هندية، وربما لا تعرف الكثير عن مناسك الحج فارتدت الإحرام مثل الرجال.