شكرا لقرائتكم خبر عن «المملكة» تستنكر تفجير إرهابي استهدف سوق بمدينة الموصل العراقية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية، واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي استهدف سوقا في مدينة الموصل بجمهورية العراق، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق مع التمنيات بسرعة شفاء المصابين، مجددا التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.