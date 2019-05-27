الجيش اليمني يتصدى لمحاولات تسلل انتحارية في الحديدة

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الحوثيون
تصدت القوات المشتركة لهجمات ومحاولات تسلل قام بها متمردون حوثيون على مواقعها داخل مدينة الحديدة ومديرية بيت الفقية، ضمن مسلسل خرق وقف إطلاق النار. ونقلت «سكاي نيوز عربية»، عن مصادر في القوات المشتركة قولها إنها تصدت، خلال الساعات الماضية، لمحاولات «تسلل انتحارية للمليشيات الحوثية صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء وأوقعت في صفوفهم عددًا من القتلى والجرحى». كما تصدت القوات أيضًا لهجمات مماثلة، سقط فيها قتلى و جرحى وتم تدمير معدات وآليات قتالية.
ولم يقتصر التصعيد الحوثي في الحديدة على القصف بالمدفعية والأسلحة الثقيلة، بل باستخدام متزايد للصواريخ بالتزامن مع نشاط مكثف في عملية التحشيد والتجنيد في عدد من مديريات الحديدة، إذ دفع الحوثيون بمقاتلين وآليات قتالية منها منصات صواريخ إلى محيط مديريتي التحيتا وحيس.كان المتحدث باسم الجيش اليمني العميد
ولم يقتصر التصعيد الحوثي في الحديدة على القصف بالمدفعية والأسلحة الثقيلة، بل باستخدام متزايد للصواريخ بالتزامن مع نشاط مكثف في عملية التحشيد والتجنيد في عدد من مديريات الحديدة، إذ دفع الحوثيون بمقاتلين وآليات قتالية منها منصات صواريخ إلى محيط مديريتي التحيتا وحيس.
كان المتحدث باسم الجيش اليمني العميد عبده مجلي، قد حذر من تحركات حوثية إيرانية على سواحل المديريات الشمالية لمدينة الحديدة وجزيرة كمران، كاشفا عن وجود خبراء إيرانيين في مديريتي اللحية والصليف لتدريب المليشيات على الزوارق المفخخة ذاتية الدفع والألغام البحرية، لتنفيذ عمليات إرهابية، وأن الحوثي يجهز أكثر من 400 قارب مفخخ على أيدي خبراء إيرانيين، كما أن المليشيات تخطط لنقل معاركها إلى البحر وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.
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