انت الان تتابع الجيش اليمني يتصدى لمحاولات تسلل انتحارية في الحديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الحوثيون

تصدت القوات المشتركة لهجمات ومحاولات تسلل قام بها متمردون حوثيون على مواقعها داخل مدينة الحديدة ومديرية بيت الفقية، ضمن مسلسل خرق وقف إطلاق النار. ونقلت «سكاي نيوز عربية»، عن مصادر في القوات المشتركة قولها إنها تصدت، خلال الساعات الماضية، لمحاولات «تسلل انتحارية للمليشيات الحوثية صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء وأوقعت في صفوفهم عددًا من القتلى والجرحى». كما تصدت القوات أيضًا لهجمات مماثلة، سقط فيها قتلى و جرحى وتم تدمير معدات وآليات قتالية.

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ولم يقتصر التصعيد الحوثي في الحديدة على القصف بالمدفعية والأسلحة الثقيلة، بل باستخدام متزايد للصواريخ بالتزامن مع نشاط مكثف في عملية التحشيد والتجنيد في عدد من مديريات الحديدة، إذ دفع الحوثيون بمقاتلين وآليات قتالية منها منصات صواريخ إلى محيط مديريتي التحيتا وحيس.كان المتحدث باسم الجيش اليمني العميد