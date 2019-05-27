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دعوة للقمم الإسلامية والعربية بجوار الحرم

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الملك سلمان بن عبد العزيز آل ‏سعود

الملك سلمان بن عبد العزيز آل ‏سعود

رحبت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، بدعوة المملكة العربية ، لانطلاق القمم الإسلامية والعربية والخليجية ‏بجوار بيت الله الحرام في العشر ‏الأواخر من شهر رمضان، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل ‏سعود، بما يكسب هذه القمم أهمية بالغة، خاصة أن جميع المسلمين والعرب ‏والخليجيين يتطلعون لهذه القمم من أجل وحدة الصف ‏وجمع الكلمة‏ ووقاية الأمة الإسلامية من الشرور والفتن، وسط إشادة بالدور السعودي الذى لا يتوانى عن خدمة ‏قضايا العرب والمسلمين.

وأكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، ثقتها الكاملة في خادم الحرمين الشريفين ‏وولي عهده الأمين ‏وإخوانهم القادة، ‏في اتخاذ كل ما من شأنه صالح الإسلام والمسلمين ‏وحماية الأمن القومي للعرب والمسلمين، وتمنت الهيئة أن يجزي الله خادم الحرمين الشريفين ‏وولي عهده خيرًا على ما يبذلون

وأكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، ثقتها الكاملة في خادم الحرمين الشريفين ‏وولي عهده الأمين ‏وإخوانهم القادة، ‏في اتخاذ كل ما من شأنه صالح الإسلام والمسلمين ‏وحماية الأمن القومي للعرب والمسلمين، وتمنت الهيئة أن يجزي الله خادم الحرمين الشريفين ‏وولي عهده خيرًا على ما يبذلون من جهود عظيمة، ‏وأن يصلح أحوال الأمتين العربية والإسلامية.

‏وأضافت الأمانة العامة ‏في بيانها الصادر اليوم الإثنين، ‏أن انعقاد ‏هذه القمم بجوار بيت الله الحرام ‏في هذا الموسم العظيم ‏المبارك يؤكد الدور الريادي ‏التاريخي للمملكة العربية السعودية، ‏بلاد الحرمين الشريفين ‏ومقدسات المسلمين، ‏والتي لا تتوانى ‏في خدمة ‏قضايا العرب والمسلمين ‏وجمع كلمتهم، ‏بما تمثله المملكة من عمق استراتيجي ‏وبعد ديني لدول الخليج والعرب والمسلمين.

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