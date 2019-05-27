انت الان تتابع دعوة للقمم الإسلامية والعربية بجوار الحرم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الملك سلمان بن عبد العزيز آل ‏سعود

رحبت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، بدعوة المملكة العربية السعودية، لانطلاق القمم الإسلامية والعربية والخليجية ‏بجوار بيت الله الحرام في العشر ‏الأواخر من شهر رمضان، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل ‏سعود، بما يكسب هذه القمم أهمية بالغة، خاصة أن جميع المسلمين والعرب ‏والخليجيين يتطلعون لهذه القمم من أجل وحدة الصف ‏وجمع الكلمة‏ ووقاية الأمة الإسلامية من الشرور والفتن، وسط إشادة بالدور السعودي الذى لا يتوانى عن خدمة ‏قضايا العرب والمسلمين.

وأكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، ثقتها الكاملة في خادم الحرمين الشريفين ‏وولي عهده الأمين ‏وإخوانهم القادة، ‏في اتخاذ كل ما من شأنه صالح الإسلام والمسلمين ‏وحماية الأمن القومي للعرب والمسلمين، وتمنت الهيئة أن يجزي الله خادم الحرمين الشريفين ‏وولي عهده خيرًا على ما يبذلون