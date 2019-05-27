انت الان تتابع قطر تتلقى دعوة من السعودية لحضور قمتين في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أمير قطر

أعلنت وزارة الخارجية القطرية في بيان، اليوم، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اليوم الأحد دعوة من الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل السعودية لحضور قمتين في مدينة مكة المكرمة في 30 مايو، بحسب "رويترز". وكان الملك سلمان اقترح عقد قمتين في مكة لمناقشة تداعيات الهجمات التي تعرضت لها منشآت نفطية في السعودية بطائرات مسيرة وتلك التي استهدفت أربع سفن من بينها ناقلتا نفط سعوديتان قبالة ساحل الإمارات. تأتي القمتان للتشاور مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

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وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، أنه في ظل الهجوم على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفطية بالمملكة، ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن