فيديو| أسقط قتلى وجرحى.. تفاصيل القصف الإسرائيلي لمنطقة «تل الشعار» السورية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي

كشفت وسائل إعلام سورية بينها وكالة "سانا" الرسمية والتلفزيون السوري، مساء الإثنين بمقتل عسكري وجرح آخر وتدمير آلية عسكرية، جراء قصف إسرائيلي على تل الشعار في ريف القنيطرة.

وصرح مصدر عسكري لقناة الإخبارية السورية بأنه "في تمام الساعة 21:10 (بالتوقيت المحلي) قام العدو الإسرائيلي باستهداف أحد مواقعنا العسكرية شرق خان أرنبة"، مضيفا أن القصف أسفر عن مصرع مقاتل وإصابة آخر.

وأعلنت دمشق مؤخرا، أن موقعا عسكريا في "مصياف"، استهدف بغارة جوية إسرائيلية أسفرت عن تدمير مبان وإصابة عسكريين بجروح.

من جانبه، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاحه الجوي شن غارة استهدفت منصة إطلاق صواريخ مضادة للطائرات في منطقة تل شعار بالقنيطرة جنوب غربي سوريا.

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وكتب المتحدث باسم الاحتلال أفيخاي أدرعي في تويتر أنه "في وقت سابق من اليوم تم رصد إطلاق نيران مضادات أرضية سورية باتجاه طائرة عسكرية إسرائيلية كانت في تحليق اعتيادي شمال البلاد حيث سقطت قذيفة المضادات السورية داخل سوريا".

وأضاف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن "الطائرة استكملت مهمتها حسب المخطط".. "وردا على ذلك، أغار الجيش الإسرائيلي قبل قليل على المنصة التي أطلقت منها النيران".

وأشار إلى أن الجيش لإسرائيلي "ينظر بخطورة إلى أي تهديد لطائراته ويعمل لحمايتها".

وفي السياق ذاته، قال وسائل إعلام إن إسرائيل أطلقت 3 صواريخ سقط اثنان منهما في الكسوة بريف دمشق والثالث في تل الشعار بريف القنيطرة.