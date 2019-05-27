شكرا لقرائتكم التحالف: "حزب الله" زود الحوثيين بصواريخ "فاتح" وطائرات مسيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - "الحياة" | منذ 33 دقيقة في 27 مايو 2019 - اخر تحديث في 27 مايو 2019 / 23:51

لوّح المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، بتغيير وتيرة العمليات العسكرية لتحييد خطر الميليشيات الحوثية، مشيرا إلى أن الصواريخ الباليستية التي يملكها الحوثيون لا تزال تمثل خطرا على المنطقة في ظل ارتباط الحوثيين بإيران، وبجماعات إرهابية.



وأكد المالكي في مؤتمر صحافي، بالرياض اليوم (الاثنين)، تمكن الحوثيين خلال وقت سابق من الاستيلاء على قدرات صاروخية من الجيش اليمني، يصل مداها من 300 - 500 كيلومترا، لافتا إلى أن ميليشيات حزب الله في لبنان زودت الحوثيين بصواريخ من طراز "فاتح" وبطائرات مسيرة.

وشدد على أن التحالف لن يتسامح مع استخدام الطائرات المسيرة في استهداف الداخلين اليمني والسعودي، مبينا أنه ستتم مواصلة استهداف القدرات النوعية للحوثيين مثل الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والقوارب السريعة، موضحا أن تلك القدرات أطالت الأزمة، وحالت دون امتثال الحوثيين للتفاوض الحقيقي حول التوصل إلى تسوية.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء التهديد الصاروخي الحوثي.