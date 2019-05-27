شكرا لقرائتكم وفد "كتائبـي" يــزور فضـل الله ... الجميل: لنعمل جميعا لدولة القانون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعة في 27 مايو 2019 - اخر تحديث في 27 مايو 2019 / 21:31

دعا رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل إلى "العمل لكسر الحواجز المصطنعة بين اللبنانيين وتوسعة دوائر الحوار، وخصوصا بين الشباب اللبناني الباحث عن فرص حقيقية لبناء الدولة التي تعيد له الأمل بمستقبله".



وكان الجميل زار على رأس وفد من الكتائب، العلامة السيد علي فضل الله، وجرى خلال اللقاء بحث في الأوضاع الداخلية، والمسؤولية الواقعة على عاتق الجميع في إدارة حوار لبناني جامع يفضي إلى إعادة بناء الدولة القوية العادلة، وسبل تعزيز وحدة اللبنانيين، وخصوصا في هذه المرحلة الصَعبة التي يعيشها البلد.

وأكد الجميل خلال اللقاء نظرة التقدير والاحترام التي يكنها للمرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله، مشيرا إلى اللقاء معه في العام 2008، وأنه "كان من أهم اللقاءات في حياتي، وقد رسم صورة جديدة في ذهني"، مؤكدا أهمية اللقاءات المباشرة بين اللبنانيين "حتى نتعرف إلى بعضنا بعضا أكثر، بعيدا من الصورة النمطية التي يختزنها كل واحد عن الآخر". ورأى أن "الأساس هو في أن نعمل جميعا لدولة القانون، لأنها الكفيلة بحماية الجميع، بدلا من أن يستقوي كل فريق بمن يقف معه من الخارج".

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من جهته، أكد فضل الله أن "المشكلة الكبيرة التي نعيشها في لبنان تكمن في الهواجس المتبادلة والخوف المصطنع بين اللبنانيين، والذي ينبغي أن تتضافر جهود الجميع لإزالته". ورأى أن "لبنان لا يزال ينظر إليه كدور، ولا يتم التعامل على أساس أنه وطن، ولا يزال أبناؤه يبحثون عن جواز سفر إلى المستقبل في ظل هذا الغياب المخيف للدولة التي لم تتعمق جذورها في الأرض وسط عقلية المحاصصة التي تتحكم بمصير اللبنانيين".

وشدد على "بناء الإنسان اللبناني المنفتح والمحاور، الذي لا يحمل في نفسه عقدة من الآخر"، مجددا التأكيد أن "المطلوب تغيير عقلية المحكوم وعقلية الحاكم، وأن المحكوم إذا تغير على مستوى العقلية سيدفع الحاكم نحو التغيير والإصلاح الحقيقيين".

... ومكتب فضل الله: الثلثاء أول أيام عيد الفطر

أعلن المكتب الشرعي في مؤسسة العلامة المرجع (الراحل) السيد محمد حسين فضل الله، في بيان، "أن يوم الثلثاء الواقع فيه 4 حزيران (يونيو) 2019 م، هو أول أيام عيد الفطر السعيد، بناء على المبنى الفقهي لسماحته، وذلك بالاعتماد على الحسابات العلمية الفلكية الدقيقة التي تفيد الاطمئنان لولادة الهلال وإمكانية رؤيته في العديد من مناطق العالم، سائلين المولى أن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير والوحدة والاستقرار".