شكرا لقرائتكم لبنان: مركز الملك سلمان للاغاثة يواصل توزيع السلل الرمضانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعة في 27 مايو 2019 - اخر تحديث في 27 مايو 2019 / 21:32

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في لبنان" بالتعاون مع صندوق الزكاة - جبل لبنان، توزيع 917 سلة غذائية رمضانية للبنانيين الأشد فقرا وللنازحين السوريين في جبل لبنان وفي عكار، وذلك ضمن مجموعة من المحطات المتتابعة بلغت 45 محطة وزع خلالها أكثر من 26000 سلة.



كما يقوم المركز بتنفيذ مشروع دعم الاحتياجات الغذائية للأسر اللبنانية الأشد فقرا بالتعاون مع الهيئة العليا للإغاثة حيث تم توزيع 996 سلة غذائية للعوائل اللبنانية في منطقة المنية شمال لبنان.

ووزع المركز بالتعاون مع صندوق الزكاة في جبل لبنان، 190 سلة غذائية رمضانية على الأسر اللبنانية واللاجئين السوريين في مدينة بيروت ومدينة طرابلس.