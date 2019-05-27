العسكري السوداني: ستكون هناك انتخابات مبكرة

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وأكد دقلو أن المجلس يخطط للانتخابات، موضحا أن المشاركة في الحكومة ستكون بنسبة ممثلي الحزب.
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وأعلن حميدتي عن محاسبة مجلسه لأفراد الأمن المتورطين في منع الشرطة والنيابة من القبض على مدير جهاز الأمن السابق صلاح قوش وتفتيش منزله.
وأتم "لا أريد التطرق لحادثة مدير الجهاز، لكن سيأتي يوما للحديث عنها".
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