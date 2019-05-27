الجيش السوري في "كفر نبودة" يقضي على أكثر من 100 مسلح من "النصرة"

موسكو — سبوتنيك. وقال كوبتشيشين في إحاطة: "في ليلة الـ 26 من شهر أيار/ مايو، قام مسلحو "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) والتشكيلات الحليفة لهم، في وقت واحد ومن اتجاهين، بمهاجمة مواقع القوات الحكومية في منطقة كفر نبودة شمالي محافظة حماة".

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وأضاف: "وشارك في الهجوم على مواقع القوات الحكومية نحو 450 مسلحا، وسبع دبابات، وخمس سيارات مشاة، و12 سيارة مزودة برشاشات ثقيلة. وصاحب الهجوم نيران من راجمات الصواريخ".

وكان قد أفاد قائد ميداني سوري لوكالة سبوتنيك، يوم أمس الأحد، بتصدي الجيش السوري لهجوم عنيف على بلدة كفر نبودة بريف حماة الشمالي الغربي.

هذا وقد أعلن الجيش السوري، يوم أمس الأحد، استعادة سيطرته على بلدة كفر نبودة، ذات الموقع الحيوي، بعد أن انسحب منها قبل ثلاثة أيام، تحت ضغط هجمات الجماعات المسلحة.

وكان الجيش السوري قد أطلق، في السادس من الشهر الجاري، عملية عسكرية واسعة بريف حماة الشمالي الغربي، تمكن خلالها من تحرير عدة مدن وبلدات استراتيجية مخترقا الحدود الإدارية الجنوبية لمحافظة إدلب، قبل أن يعلق عملياته العسكرية مؤقتا يوم 18 أيار/مايو الجاري، بناء على التماس تركي قدم إلى الجانب الروسي كفرصة أخيرة لتركيا لتنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق سوتشي الموقع بتاريخ 17 أيلول/سبتمبر من العام الماضي.