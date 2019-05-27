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موسكو — سبوتنيك. وقال كوبتشيشين في إحاطة: "في ليلة الـ 26 من شهر أيار/ مايو، قام مسلحو "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) والتشكيلات الحليفة لهم، في وقت واحد ومن اتجاهين، بمهاجمة مواقع القوات الحكومية في منطقة كفر نبودة شمالي محافظة حماة".
© Sputnik . BASEL SHARTOUH
وكان قد أفاد قائد ميداني سوري لوكالة سبوتنيك، يوم أمس الأحد، بتصدي الجيش السوري لهجوم عنيف على بلدة كفر نبودة بريف حماة الشمالي الغربي.
هذا وقد أعلن الجيش السوري، يوم أمس الأحد، استعادة سيطرته على بلدة كفر نبودة، ذات الموقع الحيوي، بعد أن انسحب منها قبل ثلاثة أيام، تحت ضغط هجمات الجماعات المسلحة.
وكان الجيش السوري قد أطلق، في السادس من الشهر الجاري، عملية عسكرية واسعة بريف حماة الشمالي الغربي، تمكن خلالها من تحرير عدة مدن وبلدات استراتيجية مخترقا الحدود الإدارية الجنوبية لمحافظة إدلب، قبل أن يعلق عملياته العسكرية مؤقتا يوم 18 أيار/مايو الجاري، بناء على التماس تركي قدم إلى الجانب الروسي كفرصة أخيرة لتركيا لتنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق سوتشي الموقع بتاريخ 17 أيلول/سبتمبر من العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السوري في "كفر نبودة" يقضي على أكثر من 100 مسلح من "النصرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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