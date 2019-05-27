مقتل جندي سوري وإصابة آخر بهجوم إسرائيلي على موقع عسكري في ريف القنيطرة

قال مراسل "سبوتنيك"، إن العدوان الإسرائيلي تم بصاروخ استهدف موقعا عسكريا على تل الشعار في ريف القنيطرة.

وأضاف، هناك "أنباء أولية عن موت جندي سوري وإصابة آخر بجروح وتدمير آلية عسكرية تابعة للجيش السوري"، وفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأشار إلى أنه من المرجح أن الصاروخ الإسرائيلي استهدف عربة دورية عسكرية سورية فوق تل الشعار الواقع على الحدود الإدارية بين ريفي درعا والقنيطرة وأسفر عن موت أحد الجنود وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة.

وفي السياق ذاته، قال مصدر ميداني لـ"سبوتنيك"، إن إسرائيل أطلقت 3 صواريخ سقط اثنان منهما في الكسوة بريف دمشق والثالث في تل الشعار بريف القنيطرة.

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من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه قصف منصة مضادات أرضية تابعة للجيش السوري.

يذكر أن العدوان الإسرائيلي يتزامن مع المحاولات الأمريكية والتركية المحمومة لوقف عمليات الجيش السوري ضد "جبهة النصرة" شمال غربي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أنه مع انطلاق عمليات الجيش السوري على جبهات الشمال خلال الشهر الجاري كثفت إسرائيل من تحرشاتها على الجبهة الجنوبية ويرجح أن ذلك بهدف مشاغلة الجيش السوري والتخفيف من تقدمه في مواجهة التنظيمات التكفيرية شمالا.