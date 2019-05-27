أمير الكويت: لا بد من الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في إطار مجلس التعاون الخليجي

القاهرة — سبوتنيك. وقال أمير الكويت في كلمة له "التطورات الراهنة في المنطقة تدعونا إلى ضرورة الاحتياط والعمل" داعيا إلى، "تعزيز الجبهة الداخلية والتمسك بالوحدة الوطنية ومقاومة إثارة النعرات".

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وشدد أمير الكويت على أهمية التضامن الخليجي في مواجهة التوتر الراهن قائلا ، "محيطنا الخليجي والحفاظ على ما تحقق في إطار مجلس التعاون يعد الضمانة في مواجهة المخاطر".

وتابع " علينا التمسك بمكتسباتنا الوطنية وبنهجنا الديمقراطي الثابت الذي اخترناه وتوارثه أهل الكويت وبدستورنا الشامل والمتكامل الذي نؤكد دائماً أننا من يحميه ولن نسمح المساس به فهو الضمانة لاستقرار نظامنا والدعامة لأمن بلدنا والاعتزاز بقضائنا العادل".

ودعا أمير الكويت القائمين على وسائل الإعلام "بممارسة دورهم بوعي ومسؤولية".

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واستقبل وزير الخارجية الكويتي خالد الحمد الصباح بعاصمة بلاده اليوم، الاثنين، كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي الذي يقوم بجولة خليجية بدأها بزيارة سلطنة عمان ويواصلها بزيارة قطر.

وتطرق وزير الخارجية الكويتي إلى الوضع الحالي في المنقطة، بحسب "فارس"، مؤكدا على "استمرار التشاور واللقاءات بين دول الجوار من أجل حل مشاكل المنطقة وأزماتها".

وتدهورت الأوضاع في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران بشكل كبير خلال الشهر الماضي، حيث فرضت واشنطن عقوبات صارمة على المجالات الرئيسية للاقتصاد الإيراني وتواصل زيادة الضغط عليها.