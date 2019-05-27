الجزائر تعلن عن "كشف مهم" جنوب غربي البلاد

والجزائر مورد رئيسي للغاز إلى أوروبا، لكن ارتفاع الاستهلاك المحلي وعدم زيادة الإنتاج في السنوات الأخيرة شكلا تهديدا على أحجام الصادرات، بحسب "رويترز".

وأشار الوزير أثناء تفقده الحقل الاستكشافي إلى أن "استكشاف طاقة الغاز ولأول مرة في هذه الولاية يشكل محطة تاريخية هامة بالنسبة للاقتصاد الوطني والمحلي أيضا، حيث أعطى هذا الحقل نتائج جدا إيجابية مكنت من تحقيق حوالي 275 مترا مكعبا من الغاز إلى جانب حوالي 300 لتر في الساعة من الغاز المكثف"، وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وأضاف عرقاب أن "هذا الاستكشاف الطاقوي الجديد الذي تحقق على مساحة تمتد على حوالي 140 كم مربع سيتضاعف مستقبلا على اعتبار أنه سيتم خلال هذه المرحلة القيام بعملية تقييم هذا الحقل من أجل تمكين "سوناطراك" من أخذ فكرة كافية بشأنه، قبل أن تشرع في المرحلة الثانية التي تتمثل في تطويره ثم استغلال هذا الغاز".

وتابع الوزير "سيسمح هذا الاستكشاف الطاقوي بدفع عجلة التنمية محلية ووطنيا، و ستكون له انعكاسات إيجابية على عديد المجالات الأخرى سيما وأن المسافة التي تفصل هذا الحقل عن منجم غار الجبيلات لا تتعدى 70 كلم، مما سيشجع على تطوير هذا المشروع الهام الذي يحتاج إلى طاقة كهربائية وغازية ومصادر كافية من المياه إلى جانب مساهمته في تطوير مصادر الطاقة محليا".

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وبدأت الجزائر، التي تنتج نحو 135 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، في تجديد عقود التوريد مع عملاء أوروبيين، حيث ينتهي سريان العقود الحالية في نهاية العام الحالي أو أوائل 2020.

ويعتمد اقتصاد الجزائر اعتمادا شديدا على الغاز والنفط الخام، وصاغت الحكومة مشروع قانون جديدا للطاقة يقدم حوافز للمستثمرين في مسعى لجذب الشركات الأجنبية.

وعزف الكثير من المستثمرين الأجانب عن قطاع الطاقة الجزائري خلال السنوات الأخيرة، وعزوا ذلك إلى شروط التعاقد غير الجذابة والبيروقراطية.