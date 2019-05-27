الامارات تمنح الجنسية لأبناء مواطنات

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ابوظبي: أنجزت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الامارات العربية المتحدة كافة الإجراءات المتعلقة بمنح الجنسية لـ3354 من أبناء المواطنات، وفقا لبيان أصدرته الهيئة الاثنين. وقالت الهيئة أنّها عملت على إنجاز 3354 ملفاً تخص المتقدمين للحصول على الجنسية من أبناء المواطنات "ممن تنطبق عليهم معايير منح الجنسية وفقا للأحكام القانونية المنظمة". وذكرت أنّه "سيتم الانتهاء وإتمام كافة اجراءات التسليم من خلال جدول زمني وضعته الهيئة وبالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية". وكان رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قد وجه "بسرعة إنجاز إجراءات منح الجنسية للمستحقين من أبناء المواطنات بما يضمن تمتعهم بالمواطنة باعتبارهم أحد مكونات النسيج المجتمعي وركن من أركانه"، بحسب البيان.

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