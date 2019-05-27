جون بولتون يزور الإمارات

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دبي: يجري مستشار الامن الأمن القومي الأميركي جون بولتون محادثات في الامارات العربية المتحدة هذا الاسبوع، في زيارة تأتي في خضم التوتر مع طهران، وتتزامن مع انعقاد اجتماعات في السعودية لبحث ذلك.
وتلقت وكالة فرانس برس الاثنين دعوة من السفارة الاميركية في أبوظبي لحضور جلسة حوارية مع بولتون خلال زيارة للعاصمة الاماراتية "هذا الاسبوع"، من دون تأكيد موعد زيارته أو الكشف عن تفاصيل اخرى.
وتشهد المنطقة توترا وسط تهديدات عسكرية منذ تشديد العقوبات الاميركية على قطاع النفط الايراني بداية أيار/مايو الحالي.
وتستضيف مكة المكرّمة الخميس قمتين عربية وخليجية طارئتين لبحث هذه التطورات، وقمة لمنظمة التعاون الاسلامي أيضا الجمعة.
وينظر محللون في الولايات المتحدة الى بولتون على أنّه رجل الحرب في إدارة الرئيس دونالد ترمب.
وكان بولتون المعروف بانتمائه إلى تيار المحافظين الجدد وجه "تحذيرا واضحا لا لبس فيه إلى النظام الايراني" في الخامس من مايو، أعلن فيه إرسال حاملة طائرات إلى منطقة الخليج ردا على "تهديدات إيرانية".
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