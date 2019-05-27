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رئيس الإمارات يتلقى دعوة من خادم الحرمين الشريفين لحضور القمة الخليجية الطارئة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الاثنين، تتضمن دعوته لحضور قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطارئة المقرر انعقادها فى مكة المكرمة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تسلم الرسالة خلال استقباله أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، حيث بحثا عددًا من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجى المشترك، والمستجدات على الساحة الخليجية، كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

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