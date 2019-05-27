شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الأمن القومى الأمريكى يبحث التوتر مع إيران خلال زيارة إلى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى مستشار الأمن القومى الأمريكى، جون بولتون، محادثات فى الإمارات العربية المتحدة، هذا الأسبوع، فى زيارة تأتى فى خضم التوتر مع طهران.

وذكرت السفارة الأمريكية فى أبوظبى، وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية، أنه سيتم عقد جلسة حوارية مع بولتون خلال زيارة للعاصمة الإماراتية هذا الأسبوع، من دون تأكيد موعد زيارته أو الكشف عن تفاصيل أخرى.

وتشهد المنطقة توترا وسط تهديدات عسكرية منذ تشديد العقوبات الأمريكية على قطاع النفط الإيرانى بداية مايو الحالى، فيما تستضيف السعودية، الخميس القادم، قمتين عربية وخليجية طارئتين لبحث هذه التطورات، وقمة لمنظمة التعاون الإسلامى أيضا الجمعة القادمة.

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