العاهل الأردنى يبحث هاتفيا مع نظيره البحرينى التطورات فى المنطقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا، من العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تم خلاله التأكيد على حرص البلدين تعزيز التعاون الثنائى فى مختلف المجالات.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن الجانبين استعرضا - خلال الاتصال - التطورات الإقليمية الراهنة، ومساعى التوصل لحلول سياسية للأزمات التى تشهدها المنطقة.
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