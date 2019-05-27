شكرا لقرائتكم خبر عن صاروخ إسرائيلى يصيب محافظة القنيطرة فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الاثنين، أن وسائل الإعلام الرسمية السورية، أعلنت أن صاروخ إسرائيلى أصاب محافظة القنيطرة، جاء ذلك فى خبر عاجل، دون توضيح أى تفاصيل أخرى.
وأوضحت وكالة الأنباء الروسية "سانا"، أن القصف الصاروخى استهدف تل الشعار فى القنيطرة، مشيرة إلى أن القصف أدى إلى وقوع جرحى وإصابة آلية عسكرية.
ومن جهته، قال الجيش الإسرائيلى إنه هاجم موقع مدفعية مضادة للطائرات فى سوريا بعد تعرض طائرة إسرائيلية لإطلاق نار، اليوم الاثنين.
وأصدر الجيش هذا البيان بعدما ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، أن إسرائيل استهدفت موقعا عسكريا فى محافظة القنيطرة السورية، مما أسفر عن مقتل جندى وإصابة آخر.
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