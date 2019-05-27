شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من "السيسا" يبحث مجمل الأوضاع الراهنة فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وفد من أجهزة المخابرات والأمن الأفريقية (السيسا)، مجمل الأوضاع الراهنة بالسودان، وكيفية التحول والانتقال للمرحلة القادمة، بجانب الحوار بين المجلس العسكرى الانتقالى وقوى الحرية والتغيير . جاء ذلك خلال لقاء الوفد -الذى رأسه ليكاندو بنديكت رئيس الدورة الحالية للسيسا، مدير جهاز الأمن الناميبى - اليوم الاثنين، بالخرطوم، بعضو المجلس العسكرى الانتقالى السودانى، ورئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس، الفريق أول ركن جمال الدين عمر، فيما اطمأن الوفد، خلال اللقاء، على مجمل الأوضاع الأمنية بالسودان وسير عملية التفاوض .

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