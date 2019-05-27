فريق فني قطري إلى فلسطين بعد العيد لمناقشة مشكلة كهرباء غزة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، الاثنين، أن بلاده ستوفد فريقا فنيا إلى فلسطين بعد العيد لمناقشة تفاصيل وآليات تشغيل خط الكهرباء القادم من إسرائيل لغزة المعروف باسم 161.

جاء ذلك في بيان صحفي صدر عن اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وأوضح العمادي أن "الفريق الفني المقرر وصوله لغزة بعد عيد الفطر مباشرة، سيجري مناقشات مع الأطراف المعنية لبحث آليات تشغيل خط الكهرباء من قبل الجانب الإسرائيلي لحل مشكلة الكهرباء في قطاع غزة".

وأشار إلى أن دولة قطر وضمن خطتها لتحسين وتطوير إمدادات قطاع غزة بالكهرباء، خصصت جزءا لدعم خط 161 لتزويد غزة بالكهرباء، ضمن منحة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للشعب الفلسطيني بقيمة 480 مليون دولار أمريكي.

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وفي 7 مايو/أيار الجاري، قرر الأمير تميم بن حمد آل ثاني تخصيص 480 مليون دولار لدعم الشعب الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويعاني قطاع غزة منذ منتصف 2006 من أزمة كهرباء كبيرة، بدأت عقب قصف إسرائيل لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع .

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