قضى 15 عاماً في سجون #العراق وتوفى فيها.. تشييع جثمان “الشمري” في #الجبيل

صحيفة الخليج الالكترونية

شيّعت جموع غفيرة، اليوم الأحد، جثمان السجين السعودي المتوفّى داخل السجون العراقيّة سليمان حمدان صالح الشمري، وذلك بعدما وصل أمس إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام، حيث تمّت الصلاة عليه في جامع الورثان بمدينة الجبيل البلد، ودفنه بمثواه الأخير في مقبرة الجبيل.

وقال ابن عمّه وزوج شقيقته منصور محمد الشمري لـ«اليوم»: إنه تم الحكم على الفقيد بالسجن 25 عاماً، بعدما تم اعتقاله بتاريخ 24 /6 /2006 في قضيّة تجاوز للحدود، ومضى منها 15 عاماً إلا أن المنيّة كانت أسرع من خروجه وتوفّي بسبب مرض «التهاب رئوي حادّ»، مؤكداً استقباله اتصال هاتفي من القنصل السعودي لدى العراق يفيد بوفاة ابن عمّه يوم الجمعة قبل الماضي. وعن أسباب تأخّر وصول جثمانه إلى المملكة، أفاد بأن القنصليّة قامت بكل ما في وسعها، إلا أن التأخير كان بسبب انتظار صدور التقرير الطبيّ.

وأضاف: الزيارة وسُبل التواصل مع الفقيد كانت متاحة قبل 4 أعوام، وجاء ذلك نتيجة التضييق عليه وعلى من معه، وعن الأسباب أكد أنها تعود إلى نقله من سجن الرصافة ببغداد إلى سجن سوسة بالسليمانية ثم إعادته مجدداً إلى سجن الرصافة ببغداد، فيما تم التشديد عليهم ومنع الاتصال والمراسلة عبر الواتس أب وإغلاق الزيارات.

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وأفصح ابن عمّه، أن الفقيد لم يتجاوزه عمره الـ 33 عاماً، وأن التوجّه لتشريح جثمانه أمرٌ ليس بالمحتمل، كون الجثمان تأخر تسليمه ووصوله إلى المملكة، إضافة إلى تأكد القنصليّة السعودية في العراق من الأوراق والتقارير الطبيّة، لذا وجب دفنه. وحول التعليق عن التعامل مع السجناء في السجون العراقيّة قال: «اللهم أجرنا في مصيبتنا، وعوضنا في شبابه». وأضاف: “كل الشكر لولاة أمرنا على اهتمامهم وجهودهم، والشكر أيضاً للقنصل السعودي في العراق بدر القرني، على مواساته واهتمامه بالاتصال والمتابعة الدائمة”.