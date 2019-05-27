أمير_الكويت يؤكد: التطورات في منطقتنا تتطلب اليقظة والحذر

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكد أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أنه يجب حماية استقرار وأمن الكويت عبر التلاحم والتعاضد.
وأضاف أمير الكويت في كلمة له بمناسبة العشر الأواخر من رمضان أن التطورات في منطقتنا تتطلب اليقظة والحذر، وأن “وطننا أمانة بأعناقنا جميعًا ويتطلب الوفاء والإخلاص له”.
وتابع أمير الكويت: يجب تجنب الحروب ونشر ثقافة التسامح والسلام، ونريد لإعلامنا أن يكون مشعلًا حضاريًّا ومنبرًا للحرية المسؤولة.
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