كأس_العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا : #المنتخب_السعودي أمام #مالي غدًا

صحيفة الخليج الإلكترونية يواجه المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم غدًا منتخب مالي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا .

وكان الأخضر خسر مباراة الافتتاحية أمام منتخب فرنسا بهدفين دون رد ، في حين تعادل منتخب مالي مع بنما 1-1 في الجولة الأولى ، ويتصدر المنتخب الفرنسي المجموعة برصيد 3 نقاط مقابل نقطة لكل من مالي وبنما ، والأخضر بلا رصيد .

وكان المنتخب السعودي أجرى حصته التدريبية على ملعب ” غرونفالسكا ” وقسم اللاعبين إلى مجموعتين ، أدت المجموعة التي شاركت في مباراة فرنسا مرانًا استشفائيًا ، في حين أجرت المجموعة الثانية مرانًا على الإنهاء ، أعقبه مناورة مصغّرة .

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