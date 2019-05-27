استدعاء #باولو_دياز لمنتخبه للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2019

صحيفة الخليج الإلكترونية كشفت مصادر مطلعة عن استدعاء لاعب النادي الأهلي باولو دياز، لمنتخبه للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2019. وجاء باولو دياز ضمن القائمة النهائية لمنتخب تشيلي المشاركة الشهر المقبل في بطولة كوبا أمريكا 2019 المقامة في البرازيل. يذكر أن لاعبين الأهلي الأجانب المنضمين لمنتخبات بلادهم، هم عمر السومة في مباراتين وديتين أمام ايران ،و اوزبكستان، واللاعب ستانسيو، لخوض مباراتين رسميتين أمام النرويج و مالطا، و باولو دياز لبطولة كوبا أمريكا.

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