التعاون يضع مبلغ 25 مليون ريال حدًا أدنى لبيع عقد الكاميروني تاوامبا

صحيفة الخليج الإلكترونية وضعت إدارة نادي التعاون، مبلغ 25 مليون ريال حدًا أدنى لبيع عقد الكاميروني تاوامبا إلى أي ناد آخر. وتلقى تاوامبا عدد من العروض المحلية، لكن لم تصل للمبلغ المطلوب. يذكر أن التعاون يملك عقد اللاعب لموسم آخر مع أفضلية التجديد.

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