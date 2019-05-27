نجم مغربي كبير على أبواب #الدوري_السعودي

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب أحد أبرز اللاعبين في الدوري المغربي، إلى الملاعب السعودية، بداية من الموسم الرياضي المقبل 2019-2020.

ويعيش الدوري السعودي للمحترفين، واحدة من أفضل فتراته عبر التاريخ، حيث كان موسم 2018-2019، الأغلى على الإطلاق، بعد الدعم السخي من القيادة الرشيدة والهيئة العامة للرياضة.

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وأوضحت صحيفة “هسبريس” المغربية، أن زكريا حدراف، جناح أيسر الرجاء البيضاوي المغربي، تلقى عرضين مغريين من ناديين في السعودية، للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الناديين السعوديين، اللذان يتنافسان للتعاقد مع حدراف، هما: الفيصلي، وضمك “الصاعد حديثًا إلى دوري المحترفين”.

جدير بالذكر أن حدراف، البالغ من العمر 28 سنة، شارك في 20 مباراة بالدوري المغربي، في الموسم الرياضي الحالي 2018-2019، سجل خلالها 6 أهداف، وصنع 7 آخرين.