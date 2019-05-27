الهلال يقاتل لتجديد عقد “موهبته الكبرى”

فتح مسئولو نادي الهلال، خط مفاوضات مكثف مع أحد أفضل مواهبه، من أجل ضمان استمراره، وعدم رحيله عن صفوف الفريق الأول.

ويسعى الهلال، لبناء فريق قوي، في الموسم الرياضي المقبل 2019-2020، لتعويض خسارته جميع البطولات التي شارك فيها، وفي مقدمتها الدوري، والذي حققه الغريم الأزلي النصر.

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وقدم مسئولو الهلال، عرضًا جديدًا للمدافع الشاب متعب المفرج، الذي تم إعارته في الموسم الماضي إلى التعاون، لتجديد عقده مع الفريق، قبل الدخول في الفترة الحرة، والتي تسمح له التوقيع مع أي نادي آخر.

ومن ناحيته، رحب اللاعب بتجديد عقده مع الهلال، حيث من المقرر أن يتم التوقيع رسميًا، بعد إجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد، خلال الأيام القليلة القادمة.

جدير بالذكر أن متعب المفرج، حصل على جائزة أفضل لاعب سعودي واعد، في دوري كأس الأمير محمج بن سلمان للمحترفين، للموسم الرياضي 2018-2019، بعد تألقه الكبير مع التعاون.