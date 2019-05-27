انت الان تتابع ولي عهد أبوظبي يستقبل البرهان: دعمنا الكامل للسودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن زايد وعبد الفتاح البرهان

أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، دعم دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل لجمهورية السودان في ظل الظروف والمتغيرات الحالية التي تمر بها ووقوفها إلى جانبها في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها ويحقق طموحات شعبها الشقيق إلى التنمية والتطور ويؤدي إلى الانتقال السياسي السلمي في إطار من التوافق والوحدة الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة (وام) الرسمية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأحد في أبوظبي مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الذي يزور الإمارات حاليا.

وعبر ولي عهد أبو ظبي خلال اللقاء عن ثقته الكبيرة بقدرة الشعب السوداني ومؤسساته الوطنية على تجاوز المرحلة الحالية والتوجه إلى المستقبل بروح وطنية واحدة، مؤكدا أن دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على مساندة السودان في كل ما فيه الخير لشعبه. وأكد الشيخ محمد بن زايد أهمية الحوار بين السودانيين في هذه

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