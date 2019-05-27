شكرا لقرائتكم تغريم 7 ألمان شكّلوا "شرطة شريعة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - برلين - أ ف ب | منذ 51 دقيقة في 27 مايو 2019 - اخر تحديث في 27 مايو 2019 / 20:14

غرّمت محكمة ألمانية 7 سلفيين، دينوا بتشكيل "شرطة الشريعة" التي استهدفت مسلمين عام 2014.



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الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 27 و37 سنة، غُرِموا بين 300 و1800 يورو، بعد إدانتهم بخرق القانون الألماني المتعلّق بمنع ارتداء زي رسمي. ورجّح القضاة أن يكون تصرّفهم "بوحي من فكر متطرف".

وفي أيلول (سبتمبر) 2014، سيّر السلفيون السبعة، مرتدين سترات برتقالية كُتب على بعضها "شرطة الشريعة"، دوريات ليلاً في شوارع مدينة فوبرتال الصناعية غرب ألمانيا، ويقطنها عدد كبير من المسلمين. وكانوا يوقفون شباناً مسلمين وينصحونهم بالامتناع عن تناول الكحول والذهاب إلى المقاهي والكازينوات وبيوت الدعارة.

وتأتي هذه المحاكمة بعدما ألغت المحكمة الاتحادية في ألمانيا عام 2018، حكماً صدر بتبرئة المتهمين عام 2016.

وقاد مبادرة "شرطة الشريعة" الداعية السلفي الأشهر في ألمانيا سفين لاو (38 سنة). ودين لاو عام 2017 بملف آخر بالسجن 5 سنوات ونصف السنة، لـ "دعم جماعة إرهابية" بهدف تجنيد أشخاص للقتال في سورية.