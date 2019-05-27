شكرا لقرائتكم الحد من صلاحيات القضاء يثير انتقادات لنتانياهو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ ساعة في 27 مايو 2019 - اخر تحديث في 27 مايو 2019 / 20:13

وجهت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية إستير حيوت، انتقادات شديدة اللهجة، لرئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، وعدداً من الوزراء وأعضاء الكنيست، على حلفية دعواتهم للحد من صلاحيات المحكمة العليا والجهاز القضائي. وأوضحت أن الخطاب الحاد في الانتخابات يرافق أيضا المساعي لتشكيل الحكومة.



وردت تصريحات القاضية حيوت، اليوم الإثنين، خلال كلمة لها بمؤتمر نقابة المحامين المنعقد في إيلات، قائلة إن "المسافة بين الحوار والخطاب الصارخ والمهين الذي اتسمت به الحملة الانتخابية للكنيست الـ 21 ، لا تزال ترافق المفاوضات والاتصالات لتشكيل الحكومة".

وأضافت حيوت: "في هذا الخطاب المهين، كانت وما زالت هناك تصريحات أدلت بها جهات مختلفة موجهة إلى جهاز القضاء في شكل عام والمحكمة العليا بشكل خاص، وهي تصريحات خطيرة وواضحة في شدتها".

Advertisements

واستذكرت حيوت تصريحات نتانياهو في حفل تنصيبها رئيسة للمحكمة العليا في عام 2017، حيث قال: "أنا أومن بالحوار، الحوار المفتوح، والمنتظم، والحوار الصادق، بدلا من خلق الهاوية سنبني جسورا". منذ هذا الخطاب مر عام ونصف، وتساءلت حيوت: "ما الذي تغير في هذه الفترة، هل كان هناك أي شيء يبرر الانحراف عن هذه المبادئ الهامة؟، في رأيي، الإجابة على هذا التساؤل سلبية".

وأتت تصريحات القاضية حيوت، في الوقت الذي واصل نتانياهو انتقاده للجهاز القضائي وإعلانه خلال مفاوضات تشكيل الحكومة أنه سيعمل على الحد من صلاحيات المحكمة العليا، بزعم إنه يسعى إلى "استعادة التوازن بين السلطات"، عبر الحد من صلاحيات المحكمة العليا. وذلك في معرض رده على التقارير الصحافية التي أكدت اعتزامه دفع مشروع قانون يرمي إلى سحب صلاحية المحكمة العليا بالتدخل في سن قوانين وقرارات إدارية تقرها الحكومة أو الوزراء أو الكنيست.

وعبر نتانياهو عن إصراره على تمرير مشروع القانون، وسيضم إلى الاتفاقيات الائتلافية والخطوط العريضة للحكومة، التي يعكف على تشكيلها حاليا، "ملحقا قانونيا" يشمل خطته لإجراء "إصلاحات" في جهاز القضاء.