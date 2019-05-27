شكرا لقرائتكم أنصار بولسونارو يحتجّون على عرقلة البرلمان "إصلاحاته" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - برازيليا - أ ف ب | منذ ساعة في 27 مايو 2019 - اخر تحديث في 27 مايو 2019 / 20:11

تظاهر عشرات الآلاف من أنصار الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف جايير بولسونارو، مطالبين بإنهاء "سياسة قديمة" يجسّدها الكونغرس المُتهم بعرقلة اصلاحات حكومية.



وأفاد موقع "جي1" بأن التظاهرات نُظمت في أكثر من 50 مدينة في 12 من الولايات الـ 27 في البرازيل.

واحتشد آلاف الاشخاص على شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو، ملوّحين بأعلام برازيلية، وهم يرتدون قمصاناً صفراء للمنتخب الوطني لكرة القدم.

وفي ساو باولو، سار آلاف في شارع باوليستا، حيث نُصبت دمية ضخمة في شكل بولسونارو. وفي العاصمة برازيليا التي احتشد فيها حوالى 3 آلاف متظاهر، مثلت دمية أخرى وزير العدل سيرجيو مورو، القاضي السابق المثير للجدل في ملفات مكافحة الفساد، في زيّ سوبرمان.

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وفي كوباكابانا، زُينت شاحنة بلافتة كُتب عليها "التدخل العسكري الآن"، وتطالب الجيش بتولّي الحكم كما حدث عام 1964، عندما دشّن انقلاب عقدين من الديكتاتورية. وكُتب على لافتة أخرى "الأحزاب السياسية في البرازيل هي فصائل إجرامية"، فيما انتقدت لافتة أخرى "ديدان وطفيليات السلطات الثلاث".

وقال المظلّي السابق جيرالمير دوس سانتوس (50 سنة): "البرازيل لم تحرز تقدماً منذ 5 أشهر، لأن رودريغو مايا (رئيس البرلمان)، بمناوراته الشيطانية، يعرقل كل شيء. على (النواب) أن يفهموا أن البرازيل ليست لهم".

ويشغل حزب بولسونارو 10 في المئة من المقاعد في البرلمان الذي لا يبدي حماسة للتصويت على إصلاح معاشات التقاعد، إضافة الى مشروع قانون لمكافحة الجريمة قدّمه سيرجيو مورو. كذلك حضّ النواب بولسونارو على مراجعة نسخته حول عدد كبير من الإصلاحات، خصوصاً مرسوم يتعلّق بحمل السلاح.

وتحدث الرئيس عن "تظاهرة عفوية تحترم القانون والمؤسسات، لتوجيه رسالة إلى الذين ما زالوا متمسكين بممارسات قديمة". وكتب على "تويتر" ان "الغالبية العظمى من الناس نزلوا الى الشوارع في إطار من الشرعية والديموقراطية".