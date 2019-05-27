شكرا لقرائتكم ترامب لا يريد تغيير النظام في إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طوكيو - أ ف ب | منذ ساعتين في 27 مايو 2019 - اخر تحديث في 27 مايو 2019 / 19:54

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بلاده لا تسعى إلى تغيير النظام في ايران، مكرراً دعوته إلى حوار لتسوية أزمات في المنطقة.



وقال في طوكيو: "أعرف أشخاصاً كثيرين من إيران. إنهم رائعون، ولدى (إيران) فرصة أن تكون بلداً رائعاً مع القيادة ذاتها". وأضاف في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي: "لا نسعى إلى تغيير النظام، بل إلى زوال الأسلحة النووية. لا أسعى إلى إيذاء إيران".

وأشار إلى أن آبي الذي قد يزور طهران قريباً، هو "على علاقة وثيقة مع القادة الإيرانيين"، مؤكداً أن "أحداً لا يريد رؤية أمور فظيعة تحدث". وتابع: "سنرى ما سيحدث. أعتقد بأن إيران ترغب في حوار، ونحن كذلك. أعتقد بأننا سنبرم اتفاقاً".

في الكويت، استقبل وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. وقال الأخير إن "الحوار مع دول المنطقة يشكّل أحد اهم الثوابت المبدئية في السياسة الخارجية الإيرانية، وطهران مستعدة لإعداد آلية (تتيح) تعاملاً بنّاءً مع هذه البلدان". ونبّه إلى أن "سياسة العقوبات الأميركية تجازف بأمن المنطقة".