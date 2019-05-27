شكرا لقرائتكم إشادة برلمانية بشروع الحكومة المصرية في تطوير القرى الفقيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ ساعتين في 27 مايو 2019 - اخر تحديث في 27 مايو 2019 / 20:10

أشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان النائب علاء عابد، بشروع وزارة التنمية المحلية (المسؤولة عن المحافظات)، في إعداد دراسات وتصميمات تمهيداً لتطوير 208 قرى من القرى الأكثر احتياجاً، بهدف تحسين معيشة قاطنيها. وكانت الوزارة المختصة خصصت مبلغ 280 مليون جنيه لإعداد الدراسات المستهدفة.



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وعد عابد في بيان اليوم المشروع واحدًا من أهم المشروعات القومية الكبرى التى يجب أن تحظى بأكبر اهتمام من جميع المحافظين على مستوى الجمهورية، مطالباً رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي بتقييم أداء المحافظين على أساس ما يحققونه من إنجازات ونجاحات في تنفيذ هذا المشروع.

وذكر رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان وزارة التنمية المحلية بخطتها للعام المالي 2019 -2020 والتي استهدفت إتاحة اعتماد إضافي قدره 400 مليون جنيه (الدولار نحو 17 جنيها)، للبدء في أعمال التنفيذ للقرى المستهدفة في ضوء المشروعات التي تم حصرها، والمتوافر لها أراضٍ وأن هذه القرى ستأخذ نصيبًا عادلاً من التنمية وفقاً لمنهجية تقوم على الشراكة الكاملة مع المواطن في تحديد وتنفيذ ومتابعة المشروعات التنموية، سواءً في مجال البنية الأساسية أو الخدمات أو التنمية الاقتصادية المحلية.

وأضاف عابد أنه فضلاً عن ذلك تم تكليف عدة فرق عمل لعمل زيارات ميدانية لقرى المرحلة الثانية، والتي يبلغ عددها 132 قرية، بواقع 5 قرى بكل محافظة، لافتاً إلى أنه يتم خلال الزيارات الميدانية مراجعة المشروعات المطلوبة لتطوير وتنمية هذه القرى على الطبيعة، بالتنسيق مع المحافظات وأعضاء مجلس النواب والمواطنين حيث ركزت أولويات المشروعات المطلوبة على تحسين مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والاتصالات والمواصلات والكهرباء والنظافة والبيئة والإسكان.

وقال النائب علاء عابد إن اقتحام مشكلات القرى الأكثر فقرًا يحولها إلى قرى منتجة إضافة إلى إعادة بناء الإنسان من خلال تحسين مستوى التعليم والصحة والشباب والمرأة والطفل، وذوي الاحتياجات الخاصة والثقافة والتدريب وإكساب المهارات داخل هذه القرى، مؤكداً أن المصري قادر على مواجهة جميع المشكلات إذا توافرت له الإمكانات.