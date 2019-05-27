شكرا لقرائتكم وزارة الأوقاف المصرية تحذر من إقامة صلاة العيد خارج الساحات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - الحياة | منذ 3 ساعات في 27 مايو 2019 - اخر تحديث في 27 مايو 2019 / 20:06

حذرت وزارة الأوقاف المصرية من إقامة صلاة العيد خارج الساحات والمساجد المحددة، معتبرة أنه افتئات على الدين والدولة.



وشددت الوزارة، في بيان، على مواجهة أية مخالفة بمنتهى الحسم، موضحة أنها بينت لمرات عديدة أن إمامة الصلاة والجمع والأعياد من الولايات العامة التي لا يجوز شرعاً الافتئات فيها على جهة الولاية الشرعية المسند إليها الأمر من الدولة أو ولي الأمر، كما أنه لا يجوز شرعاً الافتئات على سلطة الدولة فيما ينظمه القانون، وأن صلاة العيد لا تنعقد في الشوارع والزوايا والمصليات ولا في الطرقات العامة، إنما تنعقد في الساحات والمساجد التي تحددها الجهة المنوط بها ذلك.

وأكدت وزارة الأوقاف على عدم سماحها بإقامة صلاة العيد خارج الساحات والمساجد التي حددتها مديريات الأوقاف ورفعتها إلى ديوان عام الوزارة، وأنها ستتعامل بكل حسم تجاه أية مخالفة، وكذلك مع أي شخص غير مصرح له بالخطابة من الأوقاف من أداء خطبة العيد أو إمامة المصلين في صلاة العيد.

كما حذرت من أية محاولة توظيف حزبي أو سياسي بأي شكل من الأشكال لساحات العيد، وأكدت ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أية مخالفة.