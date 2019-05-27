نادي سيدات الحمرية ينظم ورشاً فنية للأطفال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم نادي سيدات الحمرية، أحد فروع نادي سيدات الشارقة، مؤخراً، سلسلة من ورش العمل الفنية مستوحاة من الأجواء الرمضانية، لاستغلال أوقات فراغ الأطفال خلال رمضان، وتعليمهم مهارات وفنون حرفية ذات طابع إسلامي، ترتقي بمواهبهم وقدراتهم الفنية، وتحببهم بشهر الصوم.

تضمنت ورش العمل التي قدمها مركز إبداع للمواهب، التابع للنادي، واستمرت على مدار أربعة أيام، ورشة عمل «سجادة الصلاة»، و«البلاط الإسلامي»، و«الطباعة بالنقش الإسلامي»، و«شموع من الجبس»، والتي تعلم خلالها الأطفال مهارات وتقنيات فنية متنوعة، حفزت خيالهم ومواهبهم وقدراتهم المختلفة.

يقدم مركز إبداع للمواهب التابع لنادي سيدات الحمرية خلال العام تشكيلة مميزة ومنتقاة من الدورات والورش التدريبية في مختلف المجالات مثل الطهي، والاتيكيت، والأشغال والحرف اليدوية، وتعلم مبادئ الخط العربي، والفنون التشكيلية، والتصوير الضوئي، والرسم بمختلف أنواعه وتقنياته، إضافة إلى تنظيم دورات في برامج «الحاسب الآلي الحديثة»، و«تصميم المواقع الإلكترونية» بالتعاون مع عدد من المعاهد المتخصصة.