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ذكرت ذلك وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الاثنين 27 مايو/ أيار، مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذها في العام الجاري 2019، وسيكون القرض على جزأين، الأول 950 مليون دولار، والثاني 450 مليون دولار، ستحدد آجالها ونسبة الفائدة عند الانتهاء من مراجعة شروط الاتفاق.
© AFP 2019 / ZACH GIBSON
وقالت المصادر: "القرض سيكون على جزأين، هما 950 مليون دولار، والثاني 450 مليون دولار، وستحدد آجالها ونسبة الفائدة عند الانتهاء من مراجعة شروط الاتفاق".
ويأتي الجزء الثاني من القرض بكفالة الحكومة السعودية والحكومة البريطانية كواحدة من مخرجات مؤتمر مبادرة لندن، الذي عقد في العاصمة البريطانية 28 فبراير / شباط الماضي، الذي عقد في حينه تحت عنوان "النمو والفرص".
وكان من أهداف الأردن خلال مؤتمر لندن إيجاد بيئة مواتية للاستثمار، واحتضان الاستثمارات، إلى جانب مواصلته البحث عن فرص جديدة لإنقاذ اقتصاد البلد.
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن يتفق مع البنك الدولي على زيادة القرض إلى 1.4 مليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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