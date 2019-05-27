دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

تحدثنا قبل قليل عن حاسب Zenbook Pro Due الذي يتميز بكونه يحمل شاشتين بدقة 4K، ويبدو أن أسوس معجبة هذا العام بفكرة الشاشتين لذا تحاول اختبارها مع مختلف منتجاتها، وهناك حاسب ZenBook S الذي وضعت مكان مساحة لمس الفأرة شاشة ملونة لمسية تبدو كأنها شاشة هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد!.

وضعت أسوس أيقونات وتصميم خاص ليعرض في تلك الشاشة الصغيرة يحاكي بشكل كبير هواتف أندرويد من حيث شكل الأيقونات الدائري وأزرار الرئيسية وتعدد المهام والضبط.

هذه الشاشة تدعى ScreenPad 2.0 وتأتي في حواسب ZenBook S الجديدة بقياساتها الثلاثة 13 و 14 و 15 بوصة وكلها تعمل بمعالجات حتى إنتل Core i7، واهتمت أكثر ببطاقة رسوميات القياس الأكبر حيث أنه يتضمن Nvidia GTX 1650 Max-Q، بينما القياسات الأصغر كانت تحوي بطاقة MX250.

تقول أسوس أنها أجرت تحسينات خاصة على مستوى استهلاك البطارية حيث أن هذا الحاسب يعمل حتى 9 ساعات على شحنة واحدة مع عمل الشاشة الثانية ScreenPad.

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الجدير بالذكر أن سلسلة حواسب VivoBook الأرخص ثمناً ستحصل على إضافة الشاشة الثانية أيضاً وذلك في طرازين 13 و 15 بوصة وبمعالجات حتى Core i7 مع رسوميات MX250.

ولم تكشف أسوس عن أسعار تلك الحواسب ومواعيد توفرها في الأسواق بعد.

التدوينة أسوس تضع شاشة ملونة في مساحة الفأرة بحواسب ZenBook S و VivoBook ظهرت أولاً على عالم التقنية.