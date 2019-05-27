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شكرا لقرائتكم خبر عن صور معرض لمشروع السلام عليك أيها النبى بمعرض السيرة النبوية بالمدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل مشروع السلام عليك أيها النبى ،مشاركته بالمعرض الدولي الأول للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية الذى تنظمه رابطة العالم الإسلامي بالتعاون مع عدد من الجهات المهتمة بتاريخ السنة النبوية والحضارة الإسلامية،بالمدينة المنورة ،والذى حضر افتتاحه الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة ،و الدكتور ناصر بن مسفر الزهرانى و عدد من الشخصيات الإسلامية والدبلوماسية والمهتمين بتاريخ السيرة النبوية والحضارة الإسلامية، إذ يعد المعرض الأول من نوعه في تاريخهما الوثائقي حيث عملت الرابطة على إخراج هذا العمل.
وشارك مشروع السلام عليك أيها النبى بموسوعته و هي استقصاء شامل لـمضمون الشريعة، وإلمام تام بمسائل الدين، وتناول جديد لـجلال الوحي وجماله، وعرض شيق بديع ممتع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيرته العطرة، وآدابه السامية، وشمائله الكريمة، ومثله العظيمة، وتعد موسوعة (السلام عليك أيها النبي) أكـبر وأشمل موسوعة إسلامية في التاريخ؛ وأدق ما توصف به: أنها تكتب كل شيء عن كل شيء مما له ذكر في الكتاب الكريم والسنة الشريفة.
جانب من تجول الزائرين داخل المعرض
جانب من تجول الزائرين داخل المعرض
جانب من تجول الزائرين داخل المعرض
جانب من تجول الزائرين داخل المعرض
جانب من تجول الزائرين داخل المعرض
جانب من تجول الزائرين داخل المعرض
جانب من تجول الزائرين داخل المعرض
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