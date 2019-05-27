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ولى عهد المملكة الاردنية يؤدى مناسك العمرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد اليوم الاثنين، مناسك العمرة. واصطحب سمو ولي العهد معه مجموعة من ضباط وضباط صف القوات المسلحة الأردنية، لأداء مناسك العمرة.

 

وكان الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، وصل إلى جدة اليوم.

 

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