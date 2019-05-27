شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الإسلامى و" الإيسيسكو " يبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بمكة اليوم،الإثنين، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم "الإيسيسكو" الدكتور سالم المالك، وذلك على هامش مؤتمر "قيم الوسطية والاعتدال"، الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية - التي بثت النبأ - أن الجانبين بحثا خلال اللقاء ، القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تعزيز آليات التعاون بين الدول الأعضاء.